Victor Osimhen: Kalpten bağlı olduğum bir kulüp için ter döküyorum

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi ikinci maçında 25 Şubat Salı günü TSİ 23.00'de Juventus'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar, eşleşmenin ilk maçında 5-2'lik bir skorla İtalyan ekibini mağlup etmeyi başardı.

Dev maç öncesinde basın toplantısı düzenlenirken Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, burada açıklamalarda bulundu.

"KALPTEN BAĞLI OLDUĞUMUM BİR KULÜPTE TER DÖKÜYORUM"

Galatasaray için ter dökmekten çok mutlu olduğunu belirten Osimhen, "Eğer benim için İtalya'ya gelmek mümkün olursa Juventus oynamaktan çok keyif alacağım bir kulüp.

Ben şu an parçası olduğum kulüpte çok mutluyum. Kalpten bağlı olduğum bir kulüp için ter döküyorum." dedi.

"RAKİBİN JUVENTUS OLDUĞU BİLİNCİYLE SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

İlk maçın skoruna bakarak rehavere kapılmamaları gerektiğini vurgulayan yıldız futbolcu, "İlk maçı 5-2 kazanmış olmanın bilinciyle ama karşımızdaki rakibin de Juventus olduğu bilinciyle sahaya çıkacağız.

Uzun bir 90 dakika olacak, mücadele içinde geçecek. Hazırlığımızı yaptık, onları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"YETENEK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Bir takım oyuncusu olduğunu ifade eden Osimhen "Her zaman takım arkadaşlarımı motive etmeye çalışırım. Onlara söylediğimi de örnek olarak sahaya yansıtmaya çalışıyorum.

Yetenek hiçbir zaman tek başına yeterli değildir, çok çalışmanız gerekir.

Size açık konuşacağım. Ben kaybetmeyi seven biri değilim. Dolayısıyla istediklerimizi yapamadığımız her maçtan sonra üzülüyorum." şeklinde konuştu.