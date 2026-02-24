Okan Buruk: Bu maçı oynamadan turu geçtiğimizi söyleyemeyiz

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, yarın saat 23.00'da Allianz Stadyumu'nda İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka öncesinde temsilcimizin teknik direktörü Okan Buruk, basın toplantısı düzenledi.

Buruk açıklamasında şunları kaydetti:

"BU MAÇ OYNANMADAN TURU GEÇTİK DİYEMEYİZ"

Bu maçı oynamadan turu geçtiğimizi söyleyemeyiz.



Çok kritik ve zor bir maça çıkacağız, bunu biliyoruz.

"İLK MAÇA BAŞLADIĞIMIZ GİBİ BAŞLAMALIYIZ"

İlk maça nasıl başladıysak aynı şekilde başlamamız gerekiyor.



Bizim için ilk maçı kazanmış olmak bir şeyi değiştirmiyor.



Hiçbir şey kazanmamış gibi yarın sahaya çıkıp başlayacağız.

"TAKIM OLARAK EN İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

Öz güvenimizin yüksek olması ama ayaklarımızın da yere basıyor olması gerekiyor.



Yarın takım olarak en iyisini yapmamız lazım.



Yoksa birinci maçın skoruna bakmadan zorlanırız.