A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı devirdi

AA & Ensonhaber
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'nın Modena kentinde organize edilen AIA AeQuilibrium Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Hollanda ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip rakibini 25-22, 25-22 ve 25-14'luk setlerle 3-0 yendi.
3 MAÇTA 2 GALİBİYET
Turnuvaya 3-1'lik Almanya galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci maçında İtalya'ya 3-2 mağlup olmuştu.
Milliler, turnuvayı 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.
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