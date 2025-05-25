A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı devirdi
AA & Ensonhaber

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'nın Modena kentinde organize edilen AIA AeQuilibrium Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Hollanda ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip rakibini 25-22, 25-22 ve 25-14'luk setlerle 3-0 yendi.

3 MAÇTA 2 GALİBİYET

Turnuvaya 3-1'lik Almanya galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci maçında İtalya'ya 3-2 mağlup olmuştu.

Milliler, turnuvayı 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.

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Emre Çalışkan
Editor