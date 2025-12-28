Abone ol: Google News

Altekma, Alanya Belediyespor'u yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Altekma, sahasında Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 28.12.2025 09:12
  • Altekma, Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
  • Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve 128 dakika sürdü.
  • Karşılaşmanın set sonuçları 25-18, 19-25, 18-25, 25-23 ve 15-10 olarak tamamlandı.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla ev sahibi takım Altekma oldu.

128 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Engin Duman

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Niyazi Ulaş Dokumacı)

Alanya Belediyespor: Seganov, Batuhan Avcı, Furkan Dur, Saadat, Marshall, Uğur Kılınç (Burak Çevik, Zeka Çağatay Kır, Abdullah Çam, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya)

Setler: 25-18, 19-25, 18-25, 25-23, 15-10

Süre: 128 dakika

