Altekma, Alanya Belediyespor'u yendi

- Altekma, Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
- Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve 128 dakika sürdü.
- Karşılaşmanın set sonuçları 25-18, 19-25, 18-25, 25-23 ve 15-10 olarak tamamlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Altekma ile Alanya Belediyespor karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla ev sahibi takım Altekma oldu.
128 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Engin Duman
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Niyazi Ulaş Dokumacı)
Alanya Belediyespor: Seganov, Batuhan Avcı, Furkan Dur, Saadat, Marshall, Uğur Kılınç (Burak Çevik, Zeka Çağatay Kır, Abdullah Çam, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya)
Setler: 25-18, 19-25, 18-25, 25-23, 15-10
Süre: 128 dakika