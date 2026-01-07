Altekma, İbrahim Lawani'yi renklerine bağladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Efeler Ligi takımlarından Altekma, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi.

Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido’nun takımdan ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmak isteyen İzmir ekibi, aradığı oyuncuyu İtalya’da buldu.

Altekma, Prisma Taranto Volley’den oynayan 24 yaşındaki Fransız pasör çaprazı İbrahim Lawvani’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

"BİRLİKTE NİCE ZAFERLERE"

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altekma Spor Kulübü’ne hoş geldin İbrahim Lawani. Formamızla göstereceğin mücadele ve başarılar için sabırsızlanıyoruz. Birlikte nice zaferlere" denildi.