Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor deplasmanında kazandı

Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı son maçında Aras Kargo, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Sude Gümüş, Orvosova, Edwards, Öykü Saruhan, Sıla Zeynep Yaşar, Orvosova)
Aras Kargo: Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Gamboa, Hazal Selin Uygur, Aslıhan Kılıç (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu)
Setler: 17-25, 17-25, 19-25
Süre: 83 dakika
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi