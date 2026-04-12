Galatasaray'dan Günay Güvenç açıklaması

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka öncesinde ev sahibi takım sarı-kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, Günay Güvenç'in kendisini rahat hissetmediğini ve Kocaelispor maçı kadrosunda yer almadığını duyurdu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Daha önceden planlandığı şekilde ısınmada kendini deneyen Günay Güvenç’in, kendini yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle maç kadrosunda Batuhan Şen ile değiştirilmesine karar verilmiştir.