Galatasaray'dan Günay Güvenç açıklaması

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka öncesinde ev sahibi takım sarı-kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.
Galatasaray, Günay Güvenç'in kendisini rahat hissetmediğini ve Kocaelispor maçı kadrosunda yer almadığını duyurdu.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Daha önceden planlandığı şekilde ısınmada kendini deneyen Günay Güvenç’in, kendini yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle maç kadrosunda Batuhan Şen ile değiştirilmesine karar verilmiştir.
