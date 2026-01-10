Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor'u yendi

Abone ol: Google News

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Aras Kargo, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 22:51
  • Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda 79 dakika sürdü.
  • Setler 25-19, 25-17 ve 25-13 sonuçlandı.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Aras Kargo oldu.

79 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Uzatöz

Aras Kargo: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Olaya, Merve Atlıer, Anthouli, Kalandadze, (Simay Kurt, İrem Çor, Nisa Eroğuz, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu)

Nilüfer Belediyespor: Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan, Edwards, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Shemanova, (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Cajic, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Sıla Zeynep Yaşar)

Setler: 25-19, 25-17, 25-13

Süre: 79 dakika

