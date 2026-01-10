Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor'u yendi

- Aras Kargo, Voleybol Sultanlar Ligi 15. haftasında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda 79 dakika sürdü.
- Setler 25-19, 25-17 ve 25-13 sonuçlandı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Aras Kargo ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Aras Kargo oldu.
79 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Uzatöz
Aras Kargo: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Olaya, Merve Atlıer, Anthouli, Kalandadze, (Simay Kurt, İrem Çor, Nisa Eroğuz, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu)
Nilüfer Belediyespor: Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan, Edwards, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Shemanova, (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Cajic, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Sıla Zeynep Yaşar)
Setler: 25-19, 25-17, 25-13
Süre: 79 dakika