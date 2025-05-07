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Voleybol



Aras Kargo, üç oyuncuyu renklerine bağladı

Aras Kargo, üç oyuncuyu renklerine bağladı Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo; Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç ve Anna Smrek'i transfer ettiğini duyurdu.