Aslı Kalaç: Umuyorum ki son maçı biz alacağız

Fenerbahçe, Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında VakıfBank’ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi.

Maçın ardından Fenerbahçe forması giyen Aslı Kalaç, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER VARDI"

Kalaç, “Son maça taşıdığımız için çok mutluyuz. VakıfBank seride 2-1 öndeydi ve biz hep geriden geliyorduk. Umuyorum ki son maçı biz alacağız ve sezonu şampiyonlukla bitireceğiz. Bugün inanılmaz bir mücadele vardı. Tabii ki iki takım da şampiyonluk istiyor. Çok uzun ralliler oluyor, herkes savaşıyor. Zor bir final serisi oynuyoruz. Bundan sonra her şey 19’unda. Son maç ve umuyorum ki her şey çok güzel olacak. Taraftarımıza da çok teşekkür ederiz. Bugün çok güzel bir atmosfer vardı” sözlerini sarf etti.

"UĞURLU GELDİ"

Röportaja yeğeniyle katılan Aslı Kalaç, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

Bu minik kanarya benim yeğenim. Kendisi 1 yaşında. İlk kez maçıma geldi ve uğurlu geldi. Sanırım onu da son maça götüreceğiz.