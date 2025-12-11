Abone ol: Google News

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı mağlup etti

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 19:02
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı mağlup etti
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.
  • Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maçta Aydın ekibi sezondaki 3. galibiyetini aldı.
  • Türk Hava Yolları ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Türk Hava Yolları ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Aydın Büyükşehir Belediyespor oldu.

Aydın temsilcisi, sezondaki 3. galibiyetini elde ederken Türk Hava Yolları, 7. kez mağlup oldu.

131 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Alondra, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Bahar Akbay, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Adelusi, Merve Nezir, Işıl Öz)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Aşçı, Grajber, Nisan Barut, Rasinska, Fatma Şekerci, Beliz Başkır (İlarya Zararsız, Çerağ Düzeltir, Kobzar, Tikhomirova, Seher Aksoy, Mijatovic)

Setler: 25-16, 27-29, 17-25, 25-21, 13-15

Süre: 131 dakika (22, 37, 25, 28,19)

