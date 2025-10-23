Abone ol: Google News

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı yemekte bir araya geldi

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da bir restoranda yemek organizasyonunda buluştu.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 23:41
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, İstanbul'da bir restoranda gerçekleşen buluşmaya, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, başantrenör Lorenzo Micelli ile teknik ekip ve oyuncular katıldı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Yemek sonrasında Micelli'nin doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Yönetim kurulu üyesi Çağatay Abraş, teknik ekip ile oyuncular yeni yaşında başantrenör Lorenzo Micelli'ye mutluluklar diledi.

