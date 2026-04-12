CEV Kupası şampiyonu Galatasaray Kadın Voleybol Takımı stadyumda

Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

CEV Kupası şampiyonu Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi, müsabaka öncesinde taraftarın karşısına çıktı.

POZ VERDİLER

Saha kenarına kazanılan kupayla gelen sarı-kırmızılılar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Voleybolcular ve teknik ekip daha sonra Kuzey tribünün olduğu yere giderek, üçlü çektirdi ve şampiyonluğu taraftarlarla birlikte kutladı.

PLAKET VERİLDİ

Öte yandan Başkan Dursun Özbek, 'Seni sevmeyen ölsün' tezahüratının söz yazarı Şakir Askan'a plaket verdi.