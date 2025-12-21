Abone ol: Google News

Eczacıbaşı, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında galip geldi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Eczacıbaşı, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 17:37
  • Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki maçı kazanan Eczacıbaşı, setleri 12-25, 22-25, 20-25 aldı.
  • Maç toplam 85 dakika sürdü.

85 DAKİKA OYNANDI

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Gani Arslan, Mümin Şalvarlılar

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Rasinska, Gizem Mısra Aşçı, Beliz Başkır, Bilge Paşa, Fatma Şekerci (Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Tikhomirova, Seher Aksoy, Kobzar, İlarya Zararsız, Mijatovic, Nisan Barut)

Eczacıbaşı: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Stysiak, Rettke (Simge Aköz, Meliha Diken, Smrek, Dilay Özdemir, Bengisu Aygün, Plummer, Maglio)

Setler: 12-25, 22-25, 20-25

Süre: 85 dakika

