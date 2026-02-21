Abone ol: Google News

Eczacıbaşı, Beşiktaş'a şans tanımadı

Yayınlama:
Eczacıbaşı, Beşiktaş'a şans tanımadı


Voleybol Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Eczacıbaşı, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Eczacıbaşı ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu.

Turuncu-beyazlılar, rakibini 3-0'lık skorla yendi.

Eczacıbaşı, ligdeki 17. galibiyetini alırken Beşiktaş, 15. kez mağlup oldu.

76 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Nurper Özbar, Dicle Özdaş

Eczacıbaşı: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Elif Şahin (Tuna Aybüke Özel, Plummer, Dilay Özdemir, Smrek)

Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Selin Adalı, Leyva, Merve Tanıl, Adelusi, Ceren Domaç)

Setler: 25-11, 25-18, 25-20

Süre: 76 dakika (21, 26, 29)

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

