Eczacıbaşı, İlbank'ı rahat geçti

- Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
- Maç Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi ekip dominasyon gösterdi.
- Eczacıbaşı, bu galibiyetle ligdeki 12. zaferini elde etti.
Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Eczacıbaşı ile İlbank karşı karşıya geldi.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.
Bu sonuçla Eczacıbaşı ligdeki 12. galibiyetini elde ederken, İlbank ise 12. kez mağlup oldu.
78 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Mehmet Gül, Mehmet Topal
Eczacıbaşı: Meliha Diken, Jack-Kısal, Dilay Özdemir, Plummer, Maglio, Stysiak (Simge Aköz, Aybüke Özel, Yaprak Erkek, Ebrar Karakurt, Smrek, Elif Şahin, Bengisu Aygün)
İlbank: Cansu Aydınoğulları, Gorecka, Begüm Hepkaptan, Klimets, Bricio, Ceren Karagöl (Sinem Arıncı, Ece Morova, Beren Yeşilırmak, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Damla Nur Dündar, Elif Su Yavuz)
Setler: 25-18, 25-23, 25-9
Süre: 78 dakika (24, 31, 23)