Erkekler Kupa Voley, Eskişehir'de sahibini buluyor

2026 Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali, yarın Eskişehir'de başlayacak.

İlk kez 1988-89 sezonunda düzenlenen organizasyonun 32'ncisi, yarın ve 7 Nisan Salı günü ESTÜ Spor Salonu'nda yapılacak.

Dörtlü finalde son şampiyon Fenerbahçe'nin yanı sıra Ziraat Bankkart, Galatasaray ve İstanbul Gençlikspor mücadele edecek.

OYNANACAK MAÇLAR

Yarın oynanacak yarı finallerde Ziraat Bankkart ile İstanbul Gençlikspor 15.00'te, Galatasaray ile Fenerbahçe ise 19.00'da karşılaşacak.

Kupanın sahibi, 7 Nisan Salı günü 19.00'da başlayacak final maçının ardından belli olacak.

HALKBANK'IN 9 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Kupayı 9 kez müzesine götüren Halkbank, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını taşıyor.

Başkent ekibini, 5 şampiyonlukla Fenerbahçe ve 4 şampiyonlukla Netaş takip ediyor.