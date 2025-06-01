Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 10 oyuncuyla vedalaştı

AA & Ensonhaber

Efeler Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, 10 voleybolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Drazen Luburic, Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Jeffrey Jendryk, Burak Güngör, Hakkı Çapkınoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Yasin Aydın, Meisam Salehi ve Denis Oleg Karyagin ile yolların ayrıldığı belirtildi.

"KENDİLERİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Fenerbahçe, şu ifadeleri kullandı: