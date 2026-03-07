Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Göztepe'yi mağlup etti

Yayınlama:
Fenerbahçe, Göztepe'yi mağlup etti
Haber Merkezi Haber Merkezi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

148 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Yasin Okumuş, Nazlı Ekmekçi

Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu)

Fenerbahçe: Hande Baladın, Asli Kalaç, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Ghani, (Gülce Güçtekin, Orro, De Souza, Dicle Nur Babat, Melisa Vargas)

Setler: 25-20, 19-25, 25-22, 23-25, 11-15

Süre: 148 dakika

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar