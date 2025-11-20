Fenerbahçe, nefes kesen derbide Galatasaray'ı mağlup etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Galatasaray'ı konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenebahçe, ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

İLK SET

Başa baş geçen ilk sette 16-11'den dönen Fenerbahçe, 4 sayılık (23-19) avantaj yakalasa da Galatasaray, mücadeleyi bırakmadı. Vargas'ın etkili oyunuyla toparlanan sarı-lacivertli takım, seti 27-25 önde bitirdi ve skoru 1-0 yaptı.

İKİNCİ SET

Derbinin ikinci setinde Galatasaray, daha üstün bir oyun sergiledi. Sarı-kırmızılılar, bu seti 25-22 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

ÜÇÜNCÜ SET

Çekişmeli bir oyuna sahne olan üçüncü seti Fenerbahçe, 25-23'lük skorla üstün tamamladı ve yeniden öne geçti: 2-1.

SON SET

Dördüncü sete Galatasaray, yine etkili bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar, büyük mücadele yaşanan seti 27-25 önde kapattı ve yeniden skorda eşitliği sağladı: 2-2.

Fenerbahçe, üstün bir oyunla karar setini 15-11, maçı da 3-2 kazandı.

Setler: 27-25, 22-25, 25-23, 25-27, 15-11

Süre: 154 dakika (37, 31, 32, 34, 20)