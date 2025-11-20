Fenerbahçe, nefes kesen derbide Galatasaray'ı mağlup etti

- Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti.
- Bu galibiyetle Fenerbahçe, ligde 6. galibiyetini alırken, Galatasaray 2. mağlubiyetini yaşadı.
- Karşılaşma Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynandı ve nefes kesen mücadelede Fenerbahçe, 154 dakika sonunda zafer elde etti.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Galatasaray'ı konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenebahçe, ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
İLK SET
Başa baş geçen ilk sette 16-11'den dönen Fenerbahçe, 4 sayılık (23-19) avantaj yakalasa da Galatasaray, mücadeleyi bırakmadı. Vargas'ın etkili oyunuyla toparlanan sarı-lacivertli takım, seti 27-25 önde bitirdi ve skoru 1-0 yaptı.
İKİNCİ SET
Derbinin ikinci setinde Galatasaray, daha üstün bir oyun sergiledi. Sarı-kırmızılılar, bu seti 25-22 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
ÜÇÜNCÜ SET
Çekişmeli bir oyuna sahne olan üçüncü seti Fenerbahçe, 25-23'lük skorla üstün tamamladı ve yeniden öne geçti: 2-1.
SON SET
Dördüncü sete Galatasaray, yine etkili bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar, büyük mücadele yaşanan seti 27-25 önde kapattı ve yeniden skorda eşitliği sağladı: 2-2.
Fenerbahçe, üstün bir oyunla karar setini 15-11, maçı da 3-2 kazandı.
Setler: 27-25, 22-25, 25-23, 25-27, 15-11
Süre: 154 dakika (37, 31, 32, 34, 20)