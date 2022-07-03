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Filenin Sultanları ABD'ye 3-2 kaybetti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde karşılaştığı ABD'ye 3-2 yenildi.
- Haber Merkezi
- 03.07.2022 - 01:20
- Güncelleme : 03.07.2022 - 01:34
Milletler Ligi'ndeki 12. maçında ABD ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibine 3-2 mağlup oldu.
Setler
Müsabakadan setler ise şu şekilde:
1. Set sonucu: TÜRKİYE 22-25 ABD
2. Set sonucu: TÜRKİYE 25-18 ABD
3. Set sonucu: TÜRKİYE 25-27 ABD
4. Set sonucu: TÜRKİYE: 25-23 ABD
5. Set sonucu: TÜRKİYE 16-18 ABD
Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci maçında Hollanda'yı 3-0, üçüncü maçında da Japonya'yı 3-1 yenmişti.