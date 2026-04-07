Galatasaray, file derbisinde Fenerbahçe'yi devirdi

Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.

Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde derbi heyecanı başladı.

ESTÜ Spor Salonu'nda oynanan derbi müsabakasında kazanan, 3-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Galatasaray, finalde bugün saat 19.00'da Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

126 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: ESTÜ Spor Salonu

Hakemler: İsmail Yıldırım, Cihan Erkan Türker

Galatasaray: Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Onur Günaydı, Can Koç)

Fenerbahçe: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Marttilla, Barthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Galvez)

Setler: 25-23, 25-19, 21-25, 27-25

Süre: 126 dakika

