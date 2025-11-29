Abone ol: Google News

Galatasaray, Gebze Belediyespor karşısında galip geldi

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Gebze Belediyespor'u 3-2 yendi.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 15:51
Galatasaray, Gebze Belediyespor karşısında galip geldi
  • Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 7. haftasında Gebze Belediyespor'u 3-2 yendi.
  • Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı ve Galatasaray bu galibiyetle ligde 6. zaferini elde etti.
  • Gebze Belediyespor ise bu yenilgiyle 5. mağlubiyetini aldı.

Efeler Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Erkek Voleybol Takımı ile Gebze Belediyespor karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, Gebze Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.

136 DAKİKA OYNANDI

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun

Galatasaray: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Can Koç, Gökçen Yüksel)

Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Suarez, Bahov (Metin Durmuş, Semih Çelik, Selim Kalaycı, Kaan Atmaca, Taner Kabakçı)

Setler: 25-23, 22-25, 25-19, 23-25, 15-6

Süre: 136 dakika

