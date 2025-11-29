Galatasaray, Gebze Belediyespor karşısında galip geldi

- Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 7. haftasında Gebze Belediyespor'u 3-2 yendi.
- Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı ve Galatasaray bu galibiyetle ligde 6. zaferini elde etti.
- Gebze Belediyespor ise bu yenilgiyle 5. mağlubiyetini aldı.
Efeler Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Erkek Voleybol Takımı ile Gebze Belediyespor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, Gebze Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.
136 DAKİKA OYNANDI
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun
Galatasaray: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Can Koç, Gökçen Yüksel)
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Suarez, Bahov (Metin Durmuş, Semih Çelik, Selim Kalaycı, Kaan Atmaca, Taner Kabakçı)
Setler: 25-23, 22-25, 25-19, 23-25, 15-6
Süre: 136 dakika