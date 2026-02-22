Galatasaray, Gebze Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Gebze Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Gebze Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Galatasaray oldu.
109 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Gebze
Hakemler: Kadir Girente, Serap Kuka
Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Kemal Kayhan (Semih Çelik, Metin Durmuş, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler)
Galatasaray: Gökçen Yüksel, Arslan Ekşi, Ahmet Tümer, Alonso, Patry, Jaeschke (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Onur Günaydı, Can Koç)
Setler: 20-25, 23-25, 29-31
Süre: 109 dakika
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi