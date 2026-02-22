Çorum FK, Ümraniyespor karşısında iki golle güldü

1 Lig'in 27. haftasında Çorum FK, Ümraniyespor'u konuk etti.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Çorum FK'ya galibiyeti getiren golü, 52. dakikada penaltıdan Mame Thiam ve 79. dakikada Fredy kaydetti.

UĞUR UÇAR, 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Çorum FK'de teknik Hüseyin Eroğlu'nun ayrılığının ardından göreve gelen Uğur Uçar, takımın başında çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

LİGDEKİ DURUM

Çorum FK puanını 47'ye yükseltirken; Ümraniyespor ise 32 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Çorum FK, deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.