DHA

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four’da Savino Del Bene Scandicci ile karşılaşan Vakıfbank maçtan 3-0 mağlubiyetle ayrılarak final şansını yitirdi.

"DAHA İYİ BİR VOLEYBOL SEYRETTİRMEK İSTERDİK"

Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, şu şekilde konuştu:

İtalyan voleybolu çok yüksek kaliteli, onlara karşı aynı kaliteye ulaşabilmek için sahada yüzde yüzümüzü vermek zorundaydık. Ama yüzde yüzümüzü ortaya koyamadık ama bugün sadece yüzde yüzümüzü ortaya koyamadık. Bazı problemler yaşadık. Hafta içi bazı problemler, ufak tefek sakatlıklar hastalıklar yaşadık ve bugün sahaya yüzde yüzümüzü koymadık ama tamamen iyi oyununuzu oynasak bile yeterli olur muydu bundan da çok da emin değilim açıkçası. Buraya gelen taraftarlara daha iyi bir voleybol seyrettirmeyi isterdik. Takım için söyleyebilecek çok fazla bir şeyim yok ama buraya gelen taraftarlara daha iyi bir voleybol seyretmek isterdik.

"SADECE BİR MAÇLA SEZONU DEĞERLENDİREMEYİZ BELKİ"

Oyuncularının performansını değerlendiren Giudetti, şu ifadeleri kullandı: