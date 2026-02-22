Abone ol: Google News

Halkbank, Akkuş Belediyespor karşısında rahat kazandı

Halkbank, Akkuş Belediyespor karşısında rahat kazandı
Haber Merkezi

Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, deplasmanda Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Akkuş Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya geldi.

Ünye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Halkbank oldu.

81 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Ünye

Hakemler: Erol Akbulut, Ahmet Ali Uzun

Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Butko (Muhammed Aray, Oktay Tetik, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Oğuzhan Tarakçı )

Halkbank: Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Sliwka (Volkan Döne, Arda Bostan, Umut Özdemir, Leal)

Setler: 16-25, 15-25, 22-25

Süre: 81 dakika

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

