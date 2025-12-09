Abone ol: Google News

Halkbank, Bogdanka LUK Lublin'e mağlup oldu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin'e 3-0 yenildi.

Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 22:02
  • Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Bogdanka LUK Lublin'e 3-0 yenildi.
  • Polonya'da oynanan karşılaşmada Lublin ekibi, setleri 25-20, 25-14 ve 25-13 alarak galip geldi.
  • Halkbank, ikinci maçını Galatasaray'la Ankara'da oynayacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 4. olan Halkbank, Polonya Ligi ve CEV Challenge Kupası'nın son şampiyonu Bogdanka LUK Lublin ekibiyle Lublin kentindeki Globus Tomasz Wojtowicz Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Maçta ilk seti 25-20, ikinci seti 25-14 ve üçüncü seti de 25-13 alan Polonya temsilcisi, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

GALATASARAY'LA KARŞILAŞACAKLAR

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçını, Galatasaray Erkek Voleybol Takımı ile 7 Ocak 2026 tarihinde Ankara'da, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda, saat 20.00'de oynayacak.

