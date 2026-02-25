Halkbank, Fenerbahçe'ye set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında Halkbank, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında Halkbank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Halkbank oldu.
Başkent ekibi bu sonuçla 18. galibiyetini elde ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe ise 9. yenilgisini yaşadı.
95 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Sarı
Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Leal, Sotola, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Sliwka, Tuna Uzunkol)
Fenerbahçe: Drzyzga, Ngapeth, Halit Kurtuluş, Adis Lugumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Berthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mirza Lugumdzija, Marttila, Mert Matic, Mustafa Cengiz)
Setler: 25-23, 27-25, 25-20
Süre: 95 dakika (30, 34, 31)