Hollanda, Sırbistan'ı yendi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda, son 16 turu maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Sırbistan ile Hollanda, Huamark Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Hollanda, rakibini 3-2'lik skorla yenerek çeyrek finale çıktı.
Hollanda, Tayland-Japonya maçının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.
122 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Huamark
Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Hollanda: Aalen, Jasper, Timmerman, Dambrik, Daalderop, Stuut (Reesink, Bongaerts, Vosse, Vos)
Sırbistan: Mirkovic, Uzelac, Kurtagic, Bukilic, Ivanovic, Aleksic (Jegdic, Dangubic, Miljevic)
Setler: 27-25, 26-24, 22-25, 20-25, 15-11
Süre: 122 dakika