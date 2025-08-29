Abone ol: Google News

Hollanda, Sırbistan'ı yendi

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Sırbistan'ı 3-2 yenen Hollanda, çeyrek finale yükseldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.08.2025 16:34
Hollanda, Sırbistan'ı yendi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda, son 16 turu maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Sırbistan ile Hollanda, Huamark Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Hollanda, rakibini 3-2'lik skorla yenerek çeyrek finale çıktı.

Hollanda, Tayland-Japonya maçının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.

122 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Huamark

Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Hollanda: Aalen, Jasper, Timmerman, Dambrik, Daalderop, Stuut (Reesink, Bongaerts, Vosse, Vos)

Sırbistan: Mirkovic, Uzelac, Kurtagic, Bukilic, Ivanovic, Aleksic (Jegdic, Dangubic, Miljevic)

Setler: 27-25, 26-24, 22-25, 20-25, 15-11

Süre: 122 dakika

Eshspor Haberleri