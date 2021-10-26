Işıltısıyla ilham veren Zehra Güneş'in son hali nefes kesti! 'Zehra'nın ikonik makyajı'

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Güneş, son yaptığı makyajla tam not aldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na giden ve herkesi hayran bırakan Filenin Sultanları, gündemden düşmüyor.

Sergiledikleri mücadele ve performansla adından söz ettiren kızlar, CEV'de dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Tüm oyuncular birer birer beğenilirken Meryem Boz, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş biraz daha fazla konuşuldu ve ön plana çıkarıldı.

Meryem Boz ve Ebrar Karakurt'un performansı göz doldururken, Zehra ise güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Korelileri kendisine hayran bırakan ve sosyal medya üzerinden kısa sürede 1,3 milyon takipçiye ulaşan Zehra, NBA'in en büyük yıldızlarından Kevin Durant ile de takipleşmeye başlamıştı.

Başarılı ve güzel voleybolcu yaptığı tüm bunlar dışında yaptığı makyajla ve giyim tarzıyla konuşulurken, son hali ise yine herkesi etkiledi.

ZEHRA GÜNEŞ'İN MAKYAJI HERKESİ BÜYÜLEDİ

Voleybolcu Zehra Güneş, her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor.

Güzelliğiyle büyüleyen oyuncu, sosyal medya hesabından bir kare daha yayınlandı.

Vakıfbank SK'nin ve A Milli Voleybol Takımımızın milli sporcusu Zehra, Instagram'da paylaştığı makyajlı karesiyle yine beğeni toplandı.

Zehra'nın makyajı herkes tarafından dikkati çekerken, makyajı yapan kişi ise kullandığı malzemeleri kendi sosyal medyasından yayınlandı.