İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u yendi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u yendi
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti.

Efeler Ligi'nin 20. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Gaziantep Gençlikspo karşı karşıya geldi.

İBB Cebeci Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu.

123 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: İBB Cebeci

Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Furkan Dur, Cardoso, Halil Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazli, Bardarov (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Özgür Benzer, Kerem Süel, Gunter, Eyüp Demirbiler)

Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Uğur Okay, Bohme, Hetmann, Emre Güler (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Godbold, Doğan Karakoç, Muhammed Ertuğrul)

Setler: 25-23, 23-25, 25-18, 25-22

Süre: 123 dakika (31, 32, 26, 34)

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

