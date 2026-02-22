İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u yendi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti.
Efeler Ligi'nin 20. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Gaziantep Gençlikspo karşı karşıya geldi.
İBB Cebeci Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu.
123 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: İBB Cebeci
Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Furkan Dur, Cardoso, Halil Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazli, Bardarov (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Özgür Benzer, Kerem Süel, Gunter, Eyüp Demirbiler)
Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Uğur Okay, Bohme, Hetmann, Emre Güler (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Godbold, Doğan Karakoç, Muhammed Ertuğrul)
Setler: 25-23, 23-25, 25-18, 25-22
Süre: 123 dakika (31, 32, 26, 34)
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi