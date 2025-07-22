Kadınlar Milletler Ligi'nde final etabı başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Final Etabı, yarın Polonya'da başlayacak.

Lodz şehrindeki Atlas Arena'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon, 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

RAKİP JAPONYA

Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye, 24 Temmuz Perşembe günü TSİ 17.30'da oynanacak çeyrek final maçında puan cetvelinde 3. sırada bulunan Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaşacak.

Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.

FİNAL 27 TEMMUZ'DA

Organizasyonda yarı final maçları 26 Temmuz'da yapılacak. Final etabı 27 Temmuz Pazar günü oynanacak 3-4 ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

MİLLİLER, YENİDEN KÜRSÜYE ÇIKMAYI HEDEFLİYOR

Ay-yıldızlı takım, 2025 Kadınlar VNL Finalleri'nde yeniden kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde 2023 yılında tarihinde ilk kez VNL şampiyonu olan Türkiye, bu sene genç kadrosuyla organizasyona 7'de 7 yaparak başladı.

Daha sonra inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Türkiye, takımda daha önce şampiyonluk yaşamış isimlerin tecrübesine güveniyor.

Ay-yıldızlılar, geçen sene çeyrek finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI

Yarın:

17.30 İtalya-ABD

21.00 Polonya-Çin

24 Temmuz Perşembe:

17.30 Japonya-Türkiye

21.00 Brezilya-Almanya