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    PTT Spor Kadın Voleybol Takımı, namağlup Balkan şampiyonu

    PTT Spor, Bosna Hersek'te düzenlenen Voleybol Kadınlar Balkan Kupası'nda şampiyon oldu.
    • 25.09.2022 - 23:29
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    PTT Spor Kadın Voleybol Takımı, namağlup Balkan şampiyonu

    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre PTT Spor, dördüncü maçında ev sahibi UOK Banjaluka Volley'i 25-20, 25-14, 25-23'lik setlerle 3-0 yenerek namağlup şampiyon oldu.

    CEV Challenge Kupası'na katılacaklar

    AA'nın haberine göre; tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden ve namağlup Balkan şampiyonu olan PTT Spor, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.

    PTT Spor, CEV Challenge Kupası'nda 32’li Finaller Turu'nda Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont takımıyla karşılaşacak.

    PTT Spor Kadın Voleybol Takımı, namağlup Balkan şampiyonu #1


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