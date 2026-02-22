Abone ol: Google News

Spor Toto, İstanbul Gençlikspor'u mağlup etti

Yayınlama:
Spor Toto, İstanbul Gençlikspor'u mağlup etti
Haber Merkezi Haber Merkezi

Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Spor Toto, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 3-1 yendi.

Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Spor Toto ile İstanbul Gençlikspor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla ev sahibi takım Spor Toto oldu.

Bu sonuçla Spor Toto ligdeki 12. galibiyetini aldı, İstanbul Gençlikspor ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

131 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Umut Maden

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğukan Yaltıraklı, İzzet Ünver)

İstanbul Gençlikspor: Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Yiğit Savaş Kaplan, Thondike, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Padar, Caner Çiçekoğlu, Mert Nevzat Güneş)

Setler: 23-25, 25-22, 25-21, 25-22

Süre: 131 dakika

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar