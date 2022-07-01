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Sultanlar Akdeniz'de yarı finalde! Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Sultanlar Akdeniz'de yarı finalde! Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda Tunus'u yenerek yarı finale yükseldi. Millilerin rakibi ise Sırbistan oldu. Peki Türkiye-Sırbistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?