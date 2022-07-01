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- Sultanlar Akdeniz'de yarı finalde! Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Sultanlar Akdeniz'de yarı finalde! Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 01.07.2022 - 10:02
- Güncelleme : 01.07.2022 - 10:04
Bu sene 19'uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları'na mücadele devam ediyor.
26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcunun katıldığı Akdeniz Oyunları'nda 24 branşta gerçekleştirilecek oyunlar sporseverler tarafından an be an takip ediliyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Tunus ile karşılaştı. 3-0 galip ayrılan Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi.
Ay-yıldızlılar, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak.
Maçı kaçırmak istemeyenler ise, Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi sorulara yanıt arıyor.
Peki Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman? İşte detayları...
Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye-Sırbistan yarı final maçı 2 Temmuz cumartesi günü oynanacak ve TSİ 12.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.