Sultanlar Akdeniz'de yarı finalde! Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda Tunus'u yenerek yarı finale yükseldi. Millilerin rakibi ise Sırbistan oldu. Peki Türkiye-Sırbistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sene 19'uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları'na mücadele devam ediyor.

26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcunun katıldığı Akdeniz Oyunları'nda 24 branşta gerçekleştirilecek oyunlar sporseverler tarafından an be an takip ediliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Tunus ile karşılaştı. 3-0 galip ayrılan Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak.

Maçı kaçırmak istemeyenler ise, Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi sorulara yanıt arıyor.

Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Sırbistan yarı final maçı 2 Temmuz cumartesi günü oynanacak ve TSİ 12.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.