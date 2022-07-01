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    Sultanlar Akdeniz'de yarı finalde! Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda Tunus'u yenerek yarı finale yükseldi. Millilerin rakibi ise Sırbistan oldu. Peki Türkiye-Sırbistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 10:04
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    Sultanlar Akdeniz'de yarı finalde! Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Bu sene 19'uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları'na mücadele devam ediyor.

    26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcunun katıldığı Akdeniz Oyunları'nda 24 branşta gerçekleştirilecek oyunlar sporseverler tarafından an be an takip ediliyor.

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Tunus ile karşılaştı. 3-0 galip ayrılan Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi.

    Ay-yıldızlılar, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak.

    Maçı kaçırmak istemeyenler ise, Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi sorulara yanıt arıyor.

    Peki Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman? İşte detayları...

    Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Türkiye-Sırbistan yarı final maçı 2 Temmuz cumartesi günü oynanacak ve TSİ 12.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

    Sultanlar Akdeniz de yarı finalde! Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? #1


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