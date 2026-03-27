Sultanlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor

Sultanlar Ligi'nde play-off maçlarının heyecanı 28 Mart'ta oynanacak Türk Hava Yolları-Galatasaray maçıyla başlayacak.
Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 ve 5-8 etaplarının ilk karşılaşmaları, 28-30 Mart tarihlerinde oynanacak.
Hem yarı final hem de 5-8 etabı serilerinde 2 galibiyete ulaşan takımlar, tur atlayacak.
MAÇ PROGRAMI
Play-off 5-8 etabı
Yarın:
15.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray (Burhan Felek)
29 Mart Pazar:
18.00 Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor (TVF Atatürk)
Play-off 1-4 etabı
29 Mart Pazar:
18.00 Zeren Spor-Fenerbahçe (TVF Ziraat Bankkart)
30 Mart Pazartesi:
20.00 Eczacıbaşı-VakıfBank (Eczacıbaşı)
