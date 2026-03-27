Sultanlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor

Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 ve 5-8 etaplarının ilk karşılaşmaları, 28-30 Mart tarihlerinde oynanacak.

Hem yarı final hem de 5-8 etabı serilerinde 2 galibiyete ulaşan takımlar, tur atlayacak.

MAÇ PROGRAMI

Play-off 5-8 etabı

Yarın:

15.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray (Burhan Felek)

29 Mart Pazar:

18.00 Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor (TVF Atatürk)

Play-off 1-4 etabı

29 Mart Pazar:

18.00 Zeren Spor-Fenerbahçe (TVF Ziraat Bankkart)

30 Mart Pazartesi:

20.00 Eczacıbaşı-VakıfBank (Eczacıbaşı)