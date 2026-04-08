Sungurlu Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 3-1 yenerek gelecek sezon Efeler Ligi'nde oynamaya hak kazandı.
Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off finalinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 3-1 yenen Sungurlu Belediyespor, Efeler Ligi'ne yükseldi.
Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-13, 23-25, 25-15 ve 25-16'lık setlerle Sungurlu Belediyespor kazandı.
Sungurlu Belediyespor, Onikişubat Belediyespor'dan sonra gelecek sezon Efeler Ligi'nde yer alacak ikinci takım oldu.
TÖREN DÜZENLENDİ
Maç sonunda Çorum ekibinin voleybolcuları büyük sevinç yaşadı. Oyunculara düzenlenen törende kupayı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi.
Kupayla beraber poz veren Sungurlu Belediyespor oyuncularının arasında Çorum Valisi Ali Çalgan da yer aldı.
