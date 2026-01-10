Türk Hava Yolları, Fenerbahçe'yi yendi

- Türk Hava Yolları, Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.
- Müsabaka Burhan Felek Spor Salonu'nda oynandı ve Türk Hava Yolları ligdeki 7. galibiyetini aldı.
- Fenerbahçe ise sezonun ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Türk Hava Yolları oldu.
Bu sonuçla Türk Hava Yolları, ligdeki 7. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe ise 2. kez mağlup oldu.
139 DAKİKA OYNANDI
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Selçuk Görmen
Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Işıl Öz, Çağla Çiçekoğlu, Büşra Kılıçlı, Merve Nezir, Orthmann, Nicoletti)
Fenerbahçe: Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Ghani, Aslı Kalaç, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Fatma Beyaz, Gülce Güçtekin)
Setler: 18-25, 28-26, 26-24, 15-25, 15-12
Süre: 139 dakika (29, 35, 34, 23, 18)