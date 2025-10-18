VakıfBank, Beşiktaş'a set vermedi!

- VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Maç VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı ve 90 dakika sürdü.
Setler 25-19, 25-16, 25-19 olarak sonuçlandı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında VakıfBank ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.
90 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Mehmet Gül, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Dangubic, Berka Buse Özden, Boskovic, Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Nehir Kurtulan, Cazaute, Selin Yener, Aylin Uysalcan, Teixeira)
Beşiktaş: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Selin Adalı, Buket Gülübay, Selin Adalı, Kullerkann, Kurilo, Ceren Karagöl, Zeynep Üzen)
Setler: 25-19, 25-16, 25-19
Süre: 90 dakika (31, 26, 33)