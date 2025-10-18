Abone ol: Google News

VakıfBank, Beşiktaş'a set vermedi!

Voleybol Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 19:29
  • VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
  • Maç VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı ve 90 dakika sürdü.
  • Setler 25-19, 25-16, 25-19 olarak sonuçlandı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında VakıfBank ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.

90 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Mehmet Gül, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Dangubic, Berka Buse Özden, Boskovic, Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Nehir Kurtulan, Cazaute, Selin Yener, Aylin Uysalcan, Teixeira)

Beşiktaş: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Selin Adalı, Buket Gülübay, Selin Adalı, Kullerkann, Kurilo, Ceren Karagöl, Zeynep Üzen)

Setler: 25-19, 25-16, 25-19

Süre: 90 dakika (31, 26, 33)

