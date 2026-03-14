Zeren Spor, İlbank karşısında zorlanmadı

Voleybol Sultanlar Ligi 26. ve son haftasında Zeren Spor, İlbank'ı 3-0 yendi.
Voleybol Sultanlar Ligi 26. ve son haftasında Zeren Spor ile İlbank karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Zeren Spor oldu.
Bu sonuçla Zeren Spor, ligdeki 21. galibiyetine elde etti.
Son maçında 20. yenilgisini yaşayan İlbank'ın kümede kalıp kalmayacağı Eczacıbaşı -Aydın Büyükşehir Belediyespor maçının sonucuna göre belli olacak.
78 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
Zeren Spor: Aleksic, Eylül Karadaş, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Şeyma Ercan Küçükaslan (Özlem Güven, Gatina)
İlbank: Merve Tanyel, Begüm Hepkaptan, Beren Yeşilırmak, Gorecka, Damla Nur Dündar, Ece Morova (Sinem Arıncı, Ezgi Akyıldız, Cansu Aydınoğulları)
Setler: 25-21, 25-22, 25-20
Süre: 78 Dakika (26, 27, 25)