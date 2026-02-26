Ziraat Bankkart, Galatasaray'a set vermedi

Efeler Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Ziraat Bankkart oldu.

Bu sonuçla bir maçı eksik Ziraat Bankkart, ligdeki 18. galibiyetini elde ederek liderliğe yükselirken sarı-kırmızılılar, 5. kez mağlup oldu.

91 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İsmail Yıldırım, İbrahim Acar

Galatasaray: Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Gökçen Yüksel, Alonso, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Doğukan Ulu, Wright, Tatarov)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot, Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Burakhan Tosun)

Setler: 17-25, 21-25, 22-25

Süre: 91 dakika (29, 28, 34)