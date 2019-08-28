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Küçük kız çocuğunu hırsızlık için kullanan çete yakalandı

İstanbul’da Süleymaniye Camii, AVM ve sosyetik semtlerde özellikle yabancı uyruklu vatandaşların çantalarını hedef alan çete çökertildi.

İHA | 28.08.2019 - 17:15..
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İstanbul’da mayıs ile ağustos ayları arasında turistik ziyaret için ülkeye gelen yabancı uyruklu vatandaşların, Süleymaniye Camii, AVM ve çeşitli semtlerdeki kafeteryalarda çantaları çalındı. Bu şekilde 6 olayın yaşanması ve Çin, İsveç, Rus ve Azeri turistlerin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı yerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin eşkallerini belirledi. Sadece turistleri hedef aldıklarını ve toplamda yaklaşık 20 bin lira, altın zincir ve bilezik ile cep telefonlarını, pasaportlarını çaldıkları öğrenildi. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Küçük kız çocuğunu hırsızlık için kullanan çete yakalandı

KÜÇÜK KIZI HIRSIZLIK İÇİN KULLANDILAR

Görüntülerde, caminin içinde fotoğraf çeken turistlerin yanına yaklaşan şüpheliler, bir anlık dalgınlığından faydalanıp çantasını çalıyor.

Bir AVM’deki kafeteryada ise şüpheliler soğukkanlı bir şekilde turistlerin yanına yaklaşıp yan masadaki çantayı alıyor. Mağazadaki bir başka görüntüde ise hırsızlar küçük bir kızı kullanarak cep telefonu çalıyor.

Küçük kız çocuğu kullanarak turistlerin çantalarını çalan çete VİDEO

TURİSTLERİN KABUSU ÇETE YAKALANDI

Çalışmaları daha da derinleştiren polis, eşkalini tespit ettiği baş şüpheli Haydar C.’yi (20) buldu. Yanındaki şahısların da Elif Ş. (25), Asya T. (31) ve Deniz T. (27) olduklarını belirledi.

Adreslerinin belirlenmesi üzerine harekete geçen polis, geçtiğimiz 25 Ağustos’ta Esenyurt’ta Haydar ile Elif’i, Bakırköy’de ise Asya ile Deniz’i yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülerek işlemleri tamamlaman şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçük kız çocuğunu hırsızlık için kullanan çete yakalandı

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