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- 2021 Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı
2021 Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı
- AA
- 03.02.2021 - 23:10
Oscar'ın habercisi olarak nitelenen Altın Küre Ödülleri 28 Şubat'ta sahiplerini bulacak.
Bu yıl 78'incisi düzenlenecek Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilen filmler şöyle sıralandı:
Drama Dalında En İyi Film adayları:
-The Father
- Mank
- Nomadland
- The Trial of the Chicago 7
- Promising Young Woman
Nomadland
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film adayları:
- Borat Subsequent Moviefilm
- Hamilton
- Music
- Palm Springs
- The Prom
Palm Springs
En İyi Yabancı Film adayları:
- Another Round
- La Llorona
- The Life Ahead
- Minari
- Two of Us
The Life Ahead
En İyi Animasyon Film adayları:
- Onward
- The Croods: A New Age
- Over the Moon
- Soul
- Wolfwalkers
The Croods: A New Age
Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları:
- Frances McDormand (Nomadland)
- Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)
- Carey Mulligan (Promising Young Woman)
- Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)
- Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)
Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları:
- Riz Ahmed (Sound of Metal)
- Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)
- Anthony Hopkins )The Father)
- Gary Oldman (Mank)
- Tahar Rahim (The Mauritanian)
Müzikal/Komedi Dalında En İyi TV dizisi adayları:
- Schitt’s Creek
- Ted Lasso
- The Great
- The Flight Attendant
- Emily in Paris
Drama Dalında En İyi TV dizisi adayları:
- The Crown
- Lovecraft Country
- The Mandalorian
- Ozark
- Ratched
En İyi Yönetmen adayları:
-Chloé Zhao (Nomadland)
- Regina King (One Night in Miami)
- David Fincher (Mank)
- Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)
Emerald Fennell (Promising Young Woman)
En İyi Senaryo adayları:
- Emerald Fennell ( Promising Young Woman)
- Jack Fincher (Mank)
- Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)
- Florian Zeller, Christopher Hampton (The Father)
- Chloe Zhao (Nomadland)