26 Haziran 2025 Perşembe: Vizyondaki Filmler

Oscarlı oyuncu Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı, ünlü yönetmen Joseph Kosinski imzalı "F1", eski bir Formula 1 pilotunun, zor durumdaki bir takımı yeniden ayağa kaldırmasını ve yetenekli bir genç sürücüye rehberlik etmesini konu ediniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Pitt'in yanı sıra Kerry Condon ve Javier Bardem gibi yıldız isimler de yer aldı.

MELEKLER VE ŞEYTANLAR

Tom Hanks, Ewan McGregor ve Stellan Skarsgard'dan oluşan oyuncu kadrosuyla yeniden vizyona girecek "Melekler ve Şeytanlar" filmi, sembol uzmanı Robert Langdon'un kadim bir düşman olan Illuminati'nin Vatikan'a yönelik ölümcül planını durdurmasını anlatıyor.

İlk olarak 2009'da gösterilen ve Dan Brown'un aynı isimli kitabından uyarlanan filmin senaryosunda da David Koepp, Akiva Goldsman ve Dan Brown'ın imzası bulunuyor.

ALTINA HÜCUM

Charles Chaplin'in başrolde olduğu klasik sessiz komedi "Altına Hücum" (The Gold Rush) filmi, altın aramak için yola koyulan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini de Chaplin'in üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:

Altın aramak için Klondike altın madenleri bölgesine giden The Tramp, burada çeşitli insanlık dramıyla ve zorluklarla karşılaşır. Kötü hava koşulları nedeniyle bir kulübede başka bir altın arayıcısı ve kaçak bir mahkumla yolları kesişen Şarlo kısa zamanda trajik olaylara şahit olur. Bu esnada insanoğlunun hırslı ve maddi yönlerini hayretle keşfeden Şarlo, sonunda altın madenleri bölgesine eriştiğinde artık bir maden işçisi olmak istemediğine karar verir.

MEGAN 2.0

M3GAN filminin devamı niteliğindeki korku filmi "Megan 2.0", Gerard Johnstone yönetmenliğinde vizyona girecek.

Film, yapay zeka robotu M3GAN'ın teknolojisi çalınarak oluşturulan robot Amelia'yı durdurması için M3GAN'ın yeniden uyandırılmasını işliyor.

KÖPEKLE KURT ARASINDA

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle İstanbul ve Bitlis'te çekilen "Köpekle Kurt Arasında" filmini Murat Düzgünoğlu yazıp yönetti.

Başrolünü Mücahit Koçak'ın üstlendiği ve hayata karşı yabancılaşan bir adamın hikayesini ele alan filmde, Ali Seçkiner Alıcı, Eylül Soğukçay, Can Seçki ve Bülent Düzgünoğlu rol alıyor.

ISSIZ ADAM

Çağan Irmak'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Issız Adam" da yeniden vizyona girecek yapımlar arasında.

Melis Birkan ile Cemal Hünal'ın başrolü paylaştığı film, Alper adlı bir aşçı ile çocuk kostümleri tasarlayıp diken Ada'nın, aşklarını yaşayış biçimini ve modern yaşamın insanları nasıl yalnızlaştırdığını ele alıyor.

HAFTANIN ANİMASYON FİLMLERİ

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek haftanın animasyon filmlerinden "Cesur Dinozor", Ted adında bir çizerin yarattığı çizgi roman dünyasında yaşayan sevimli Diplodocus’un hayatını konu ediniyor. Çek Cumhuriyeti ve Polonya ortak yapımı filmin yönetmenliğini Wojtek Wawszczyk gerçekleştirdi.

Burak Kaan Şimşeker'in yönettiği haftanın yerli animasyon filmi "Caretta Bobi" ise tehlikeli sulara yüzen Bobi'nin hikayesini minik izleyicilerle buluşturuyor.