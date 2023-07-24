Afrika'nın dünyaya açılan büyülü sesi: Youssou N'Dour Senegalli dünyaca ünlü şarkıcı, besteci ve söz yazarı Youssou N'Dour, 13 yaşında başladığı kariyerinde 20'den fazla albüm ve sayısız işbirliğiyle Afrika'dan dünyaya açılan en ünlü seslerin başında geliyor.

AA

Senegal'in başkenti Dakar'da doğup büyüyen N'Dour, Neneh Cherry ile 1993'te seslendirdiği "7 Seconds" parçasıyla dünyaca üne kavuştu.

Parça o dönem müzik listelerini alt üst ederken, N'Dour, Peter Gabriel, Sting, Wyclef Jean gibi isimlerle "World Music (dünya müziği)" türünün en önemli temsilcileri arasına girdi.

Kariyerinde 20'den fazla albüme imza atan 63 yaşındaki sanatçı, 5 kez Grammy Müzik Ödüllerine aday gösterildi, 1993'te "Egypt" isimli albümüyle "en iyi dünya müziği albümü" dalında Grammy aldı.

Farklı müzik tarzlarından isimlerle yaptığı sayısız işbirliğinin yanı sıra N'Dour, Senegal siyasetinde önemli görevlerde bulundu.

Siyasete atıldı

N'Dour, 2012'de cumhurbaşkanı seçiminde adaylığını koydu, o seçimde başa gelen Macky Sall hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev yaptı. Akabinde cumhurbaşkanlığı danışmanlığı görevine getirilen ve hala bu göreve de devam eden N'Dour, aynı zamanda aktivist kimliğiyle de adından söz ettirdi.

Nelson Mandela'nın serbest kalması için 1985'te konser veren N'Dour, Uluslararası Af Örgütü ve Birlemiş Milletler ile de çeşitli projeler yönetti.

N'Dour, 2000'lerin başında Afrika kıtasının internete erişmesi için bütün kıtayı kapsayan "Joko Project" isimli girişimi başlattı ve "Birima" projesiyle de dar gelirlilere mikrokredi sağlayan sistem kurdu.

"Ben Afrika'nın sesiyim"

Afrika'nın dünyada en çok tanınan sanatçılarından biri haline gelen N'Dour, şarkılarında Senegal kültürü ve tarihine geniş yer verdi. Şarkılarının tamamına yakınını yerel dil Volofçada söyleyen sanatçı, Senegal'in ünlü dans müziği Mbalax'ın tanınmasına da öncülük etti.

"Ben Afrika'nın sesiyim." diyen, bugün hala aktif müzik yaşamına devam eden N'Dour, Senegal'in dünyaya açılan büyülü sesi olarak değerlendiriliyor.