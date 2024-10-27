Ağrı Dağı Efsanesi, bir masalı tiyatro sahnesine taşıyor

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Ağrı Dağı Efsanesi'ni tiyatro sahnesinde görmek isteyenlerin kaçırmak istemeyeceği bir uyarlamayla sahneye geldi.

İstanbul Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği oyun, yönetmen Yiğit Sertdemir'in ellerinde bir peri masalına dönüşüyor.

Bu başarıda dekor tasarımını yapan Barış Dinçel'in ve ışık tasarımı sorumlusu Osman Aktan'ın katkısı unutulmaz.

Oyunculukların ötesinde kostüm ve koreografi de oyuna ivme katıyor.

OYUNUN KONUSU

Tiyatro oyunu, kapısının önüne gelen beyaz atı sahiplenen ve töre gereği sahibine geri vermeyen bir dağlı ile atın sahibi olan beyin arasındaki çatışmayı konu alıyor.

Oyunun içinde bir aşk hikayesi ve Ağrı Dağı'nın yaşam şartlarının zorluğu işleniyor.

Oyuna özel olarak yazılar "Gül diyem bahar diyem" şarkı ve gazeli unutulacak cinsten değil.