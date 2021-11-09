Ailecek izlenebilecek 15 kaliteli film önerisi

Tüm ailenin mısır kokusu etrafında birleştiği ve ekrana kilitlendiği o sinema akşamlarının tadı başkadır. Ancak malum pandemi... İşte evde izlemenizi tavsiye ettiğimiz tam 15 tane kalite bombası film.

Anne baba ve çocukların bir arada yapabileceği en sevilen aktivitelerden biridir film izlemek. Ancak seçici olmakta fayda var.

Yaş sınırlamalarının olduğu filmler arasında 7'den 70'e izlenebilecek film aramak bazen bıktırıcı olabiliyor.

Ne izlesek diye kara düşünmek yerine sizin için ailece izleyebileceğiniz en kaliteli filmleri derledik. İşte beraber zevkle izleyeceğiniz 30 film…

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'de, ejderhalar Berk Adası'nı kendilerine mesken seçmişlerdir. Senelerce acımasız mahlukat tarafından yağmalanan talihsiz adanın biçare yerlileri için hayvanlarını çalıp evlerini yakan bu ejderhaları tepelemek bir nevi namus borcudur. Yetişkinlik çağına erişen genç erkeklerin yapması gereken tek şey bir ejderhayı öldürmektir. Zamanı geldiğinde köyün şefinin tuhaf oğlu Hiccup, icat ettiği tuhaf mekanizmalı silahı bir yaratığa doğrultarak onu öldürmeye yeltenir. Nadir bir türe ait olan bu ejderhayı bir türlü öldüremeyen Hiccup, hayvanı ormana götürerek serbest bırakır. Sonrasında ise aralarında sadakat ve içtenlik barındıran bir arkadaşlık gelişir.

CAN DOSTUM

Can Dostum, felçi bir adam ve ona bakıcılık yapan gencin hikayesini anlatıyor. Zengin bir iş adamı ve aristokrat olan Philippe, yamaç paraşütü yaparken geçirdiği kaza sonrası felç olur ve boynundan aşağısı kullanamaz hale gelir. Driss ise hapishaneden henüz yeni çıkmış bir işsizdir. Philippe 7 gün 24 saat boyunca bakımını üstlenmesi için Driss'i evine yatılı yardımcı olarak alınca ikisinin de dünyası değişecektir. Normal şartlar altında hiçbir zaman yan yana gelmeyecek bu ikili iyisiyle kötüsüyle hayatın tadını beraber çıkarmaya başlarlar.

YEŞİL REHBER

Yeşil Rehber, ünlü bir piyanist ve konser turu kapsamında onun şoförü olarak çalışan Tony’nin hikayesini anlatıyor. Tony Lip, Bronx’taki bir İtalyan Amerikan mahallesinde yaşamaktadır. Ünlü Afro-Amerikalı piyanist Dr. Don Shirley ise konser turu için hazırlanmaktadır. Ünlü müzisyen tur kapsamında Manhattan’dan güneye doğru birçok yere gidecektir. Kendisi ile şehir şehir gezecek bir şoför arayışında olan Shirley, bir süredir işsiz olan Tony’yi işe alır. Tony, yolculuk sırasında Afro-Amerikalılar için güvenli olan güzergahları kullanabilmek için “The Green Book” isimli kılavuzdan yardım alır. Dr Shirley ve Tony çıktıkları bu yolculukta ırkçılıkla, tehlikeyle ve beklenmedik nezaketle karşılaşır. İkili bu zorlu yolculuklarında farklılıklarını bir kenara bırakmak zorundadır.

HUGO

Hugo Cabret Paris tren istasyonunun duvarları arasında gizlice yaşayan ve saatlerin düzgün çalışmasından sorumlu olan kimsesiz bir çocuktur. Bir müze yangınında saat ustası babasını kaybeden Hugo, ondan yadigar kalan bir "automaton"u da gizlice tamir etmeye çalışır. Bu arada Paris tren istasyonunun güvenlik görevlisinden sürekli saklanır, oyuncak dükkanı sahibi Bay Georges'tan (Méliés) çaktırmadan mekanik parça aşırır. Bir gün Georges'un manevi kızı Isabella ile tanışması Hugo'ya yeni bir dünyanın kapılarını daha açacaktır...

YUKARI BAK

Yukarı Bak'ta rastlantı eseri yolları kesişen iki çocuk, yıllarca sürecek tatlı ve dokunaklı bir hikayenin başkahramanlarıdır. Maceracı doğan ve hayattaki her şeye dair çocuksu saf meraklar barındıran Ellie’nin tek hayali dünyayı gezebilmektir. Carl ise sessizliği ve dinginliğiyle örttüğü maceraperestliği ve kocaman kalbiyle Ellie’nin tek isteğini gerçekleştirebilmeyi dilemektedir. İki küçük çocuk büyür, evlenir, yaşlanır... Ölüm Ellie’nin kapısını çalar, Carl ise sevdiğinden kalan tek şeyi, bu çocuksu hayali gerçekleştirmeye koyulur.

UMUDUNU KAYBETME

İyi bir baba olan Chris Gardner, işinde sorunlar yaşayan, maddi açıdan sarsıntıda olan ve aynı zamanda iyi bir eş olan bir adamdır. Ancak ne yazık ki eşi sıkıntılara daha fazla katlanamayacağına karar vererek onu terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba –oğlu. Sokaklarda kalıp, tuvaletlerde, düşkünler evinde çalışarak ayakta durmaya çalışır. Oğlunun sevgisi bu mücadeleci baba için her şeydir. Ve sevgiye eklenen bir var olma savaşı hiç şüphesiz, vakti geldiğinde en mükemmel kapıları açacaktır.

HACHİKO

Richard Gere’in canlandırdığı profesör Parker Wilson’ın, tren istasyonunda bulduğu Japon kökenli meşhur Akita inu cinsi köpeği evine almasıyla başlar. İlk önce eşinin sert tepkilerini gören profesörün köpekle aralarındaki bağ gün geçtikçe daha da sağlamlaşır. Kısa zamanda tüm aileye kendini sevdiren Hachi, Wilson ailesinin köpeği olur Profesörü işe giderken her gün tren istasyonuna kadar yolcu eder ve döneceği saatte her zaman yerinde olup onu bekleyen bir yol arkadaşı olur.

RÜZGARI DİZGİNLEYEN ÇOCUK

William Kamkwamba, Malavili’de yaşayan 13 yaşındaki bir çocuktur. Zeki bir çocuk olan William, ailesinin yaşadığı maddi zorluklar yüzünden çok sevdiği okulundan atılır. Fakat bu William’ın çalışma isteğine engel olmaz. William, kimsenin haberi olmadan geceleri okulun kütüphanesine gitmeye başlar. Kütüphanede saatlerce çalışan William, bir süre sonra büyük bir başarı elde eder. William, yaptığı çalışmaların sonunda babasına ait olan eski bir bisikletini parçalarını kullanarak bir rüzgar jeneratörü yapar. Bu başarı sadece onun ve ailesinin hayatını değiştirmekle kalmayacak, köyün de sefaletten kurtulmasını sağlayacaktır.

BİR ŞANS DAHA

Bir uçak seyahatinin arifesinde, farklı biletlere sahip olan iki kişi, ellerindeki uçak biletini değiştirmeye karar verirler. Bu tercih, bu iki insanın kaderini değiştirecektir. Uçaklardan biri sağ salim yere iner. Ötekisi ise bir kaza geçirir ve adam ölür. Hayatta kalan adam, ölen adamın dul eşiyle tanışır. Ona aşık olması fazla uzun zaman almayacaktır, işler karışacaktır.

CENNETTEN MUCİZELER

12 yaşında olan Anna, çok nadir görülen bir sindirim sistemi hastalığına yakalanmış ve bu yüzden sürekli acı çekmiş. Tüplerle beslenen Anna’nın tedavisi mümkün olmayan bu hastalığı bütün aileyi sarsmış ama bu durum karşısında bile bir an olsun inançlarını kaybetmeyen ve sürekli kızlarının yanında olan Christy Beam ve Kevin Beam bir gün cennetten geldiğine inandıkları bir mucizeyle karşılaşmıştır. Olay, kızın annesi Christy Wilson Beam tarafından roman haline getirilip Randy Brown tarafından senaryolaştırılıyor ve ortaya inanç temelli dramatik bir aile filmi çıkıyor.

EMOJİ FİLMİ

Telefon kullanıcılarının bildiği bütün emojiler mesajlaşma uygulaması olan Textopolis'te yaşamaktadır. Telefonun kullanıcısı tarafından seçilecekleri zamanı bekleyerek zaman geçiren emojilerin hepsinin tek bir yüz ifadesi vardır ve bu ifadeyi değiştiremezler. Ancak Gene filtresiz doğmuştur ve birden fazla yüz ifadesi sergilemektedir. Diğer emojiler gibi "normal" olmak isteyen Gene çözüm yolu bulabilmek için en yakın arkadaşı emoji Hi-5 ve usta kod kırıcı emoji Jailbreak ile güçlerini birleştirir. Gene'i düzeltmek için aplikasyondan aplikasyona bir yolculuk başlar. Ancak bildikleri dünya tehdit altına girdiğinde bütün emojilerin kaderi bu üçlünün ellerinde olacaktır...

DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK

Profesör Trevor Anderson genç yeğeni Sean Anderson’u karşılar. Sean, annesi Elizabeth Kanada’ya gitmeye hazırlanırken amcası ile birlikte on gün kalacaktır. Elizabeth, Trevor’a bir kutu verir ki bu kutu kayıp kardeşi Max’e aittir. Trevor bir kitap bulur. Kardeşinin son yolculuğuna dairdir. Trevor ve yeğeni araştırmak üzere İzlanda’ya doğru yola çıkarlar. Hannah onlara rehberlik eder. Dağ tırmanışı esnasında ikisi de bir çukura düşerler. İşte orada çok başka bir dünya vardır. Hem harikalar hem de tehlikelerle dolu olan. Jules Verne’in kitabından uyarlanan film 3D olup animasyon değildir.

MOGLİ: ORMAN ÇOCUĞU

Film, Hindistan'ın ormanlarındaki bir kurt sürüsü tarafından yetiştirilen insan çocuğu Mowgli'nin yetişmesini konu alıyor. Mowgli büyüme sürecinde ormanın sert kurallarını öğrenirken, ayı Baloo ve panter Bagheera'nın koruması altındadır. Mowgli ormandaki hayvanlar tarafından kendilerinden biri olarak kabul edilir. Onu kabul etmeyen tek orman sakini ise korkunç kaplan Shere Khan'dır. Ancak Mowgli insan kökeni ile yüz yüze geldiğinde, ormanda gizlenen daha büyük tehlikeler olabilir...

ENOLA HOLMES

Millie Bobby Brown'ın Enola Holmes'ü canlandıracağı filmin uyarlanacağı kitaplarda Enola'nın annesi kaybolur. Bu durumda Enola onu yok sayan ağabeyleri Sherlock ile Mycroft'tan yardım ister. Sherlock ve Mycroft bu olayı çözerken Enola'yı uzaktaki yatılı bir okula gönderme kararı alırlar. Ancak Enola oradan kaçacaktır. İlk gideceği yer de Sherlock Holmes ile birlikte çeşitli vakalarda çalışan dedektif Lestrade olacaktır. Olaya dahil olmak isteyen Enola, Sherlock ile tam bir saklambaç oynamaya kalkışacaktır. Serinin her bir devam kitabında Enola Holmes yeni bir ortadan kaybolma vakası üzerinde çalışmalarını sürdürür ve Sherlock'un izinden gider...

HER ÇOCUK ÖZELDİR

Her Çocuk Özeldir, problemli bir çocuk ve onun hayatını değiştiren bir öğretmenin hikayesini anlatıyor. 8 yaşındaki Ishaan Awasthi, hiç kimse tarafından taktir edilmeyen bir çocuktur. Okulda dersleri kötüdür, üstelik arkadaşları ile de sık sık kavga eder. Arkadaşları, öğretmenleri ve ailesi tarafından dışlanan Ishaan, ailesi tarafından disipline sokulması için yatılı okula gönderilir. Burada da durum pek farklı değildir. Ta ki resim öğretmeni Ram Shankar ile yanışana kadar. Ishaan’ın çok mutsuz ve yalnız bir çocuk olduğunu fark eden Ram, bunun nedenini araştırmaya başlar. Onun aslında çok özel bir çocuk olduğunu anlayan öğretmen, sabır ve özenle Ishan’ın kendisini bulmasına yardımcı olur.

BENİM DÜNYAM

Ela, henüz iki yaşındayken geçirdiği hastalık nedeniyle hem gözlerini hem de duyma yetisini kaybeder. Bundan sonra çevresiyle tamamen uyumsuz biri olarak yetişir. Bu durum genç kızı iyileştirmek için hayatını adayan Mahir Hoca ile tanışana dek devam eder...



