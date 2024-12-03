Albert Einstein’ın eşine yazdığı mektuplarda gizli kızının sırrı

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Dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein'ın 1898’den 1903’e kadar uzanan ve 11 Aralık’ta İngiltere’de Christie’s Müzayede Evi’nde satışa çıkacak olan 43 aşk mektubunda ilk eşi Maric’e olan sevgisi ile evlenmeden önce doğan ve az bilinen kızına duyduğu ilgi dikkat çekiyor.

Mektup koleksiyonunun yaklaşık olarak 1.3 milyon dolara (45 milyon TL) alıcı bulması bekleniyor. Mektuplar, zaman geçtikçe Einstein’ın ailesinin onaylamamasına rağmen ilişkilerinin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Einstein, mektuplardan birinde annesinin ona “Geleceğini mahvediyorsun. O kadın düzgün bir aileye giremez” dediğini de itiraf ediyor.

ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU

Ancak annesini görmezden gelen Einstein, 1901’de Maric ile evlenmek için yeterli parayı kazanabilmek amacıyla öğretmenlik pozisyonlarına başvuruda bulundu. Ekim 1901’de Einstein, yazdığı bir mektupta, yaklaşan baba olma heyecanını paylaşıyor ve doğmamış kızlarından “Lieserl” olarak bahsediyor.