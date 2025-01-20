Antalya'da 886 tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı

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Her yıl dünyanın dört bir yanından misafir ağırlayan kent; doğal güzellikleri ve kaliteli tesislerinin yanı sıra tarihi dokusuyla kültür turizminde de önde gelen destinasyonlar arasında yer alıyor.

Geçmişte ev sahipliği yaptığı medeniyetler dolayısıyla zengin bir tarihi varlığa sahip bölgede, kültürel mirasın ortaya çıkarılması, korunması ve onarımlarına yönelik kapsamlı arkeolojik çalışmalar yürütülüyor.

EDVANTERE KAYDEDİLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Türk ve yabancı bilim heyetleri ile müze müdürlüklerince sürdürülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserler, müzelerin envanterine kaydediliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, 2024'ün Antalya'daki arkeolojik çalışmalar bakımında verimli geçtiğini söyledi.

BAKIM VE ONARIMLARI YAPILDI

Geleceğe Miras Projesi kapsamında önemli çalışmalar yapıldığını belirten Zoroğlu, Side, Syedra, Sillyon, Olimpos ve Phaselis başta olmak üzere çok sayıda antik kentte yoğun kazı, restorasyon, bakım, onarım ve düzenleme yapıldığını kaydetti.

Geçen yıl 28 noktada çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Zoroğlu, şöyle dedi:

"28 ALANDA ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK"

"Bakanlığımızın tarihte görülmemiş destekleriyle 3'ü su altı, 25'i Cumhurbaşkanlığı Kararlı 28 alanda çalışma yürüttük. Kazılar, restorasyonlar ve aynı zamanda bu alanların tanıtımıyla ilgili Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Valiliğimizle çalışmalar yaptık."

ÖNEMLİ BULGULAR BULUNDU

Zoroğlu, Side'de de mitolojik ilham perisi Kalliope'nin betimlendiği mozaik zeminin, Aspendos'taki 2 bin yıllık Zeus ve Afrodit heykellerinin de tarihe yön veren önemli bulgular arasında yer aldığını bildirdi.

Bölgenin geniş bir kültürel mirasa sahip olduğunun altını çizen Zoroğlu, bu yıl kentteki kapsamlı çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.